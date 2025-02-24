إلتماس 5 سنوات حبسا لشاب طعن شخصا باسطاوالي

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة،اليوم، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق الشاب “ح.أ” موجود رهن الحبس المؤقت عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض.

تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب بلاغ تلقته مصالح الأمن باسطاوالي شهر أوت 2024 بخصوص شجار عنيف. إستعملت فيه الأسلحة البيضاء تعرض فيها شخص كان في حالة متقدمة من السكر لاعتداء خطيرة بواسطة سلاح أبيض. حيث تعرض فيها لاصابات وجروح على مستوى الرقبة و الذراع ومناطق أخرى من جسده. كاد أن يفقد هذا الأخير حياته جراء الاصابات لولا اسعافه في الوقت المناسب. حيث تحصل على شهادة طبية تثبت العجز تجاوز 30 يوما.

وبناءا على ذلك تم فتح تحقيق حول الواقعة من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة الذي وجه للمتهم في البداية الامر جناية محاولة القتل العمدي. مع سبق الإصرار قبل أن يتم إعادة تكييف الوقائع لجنحة الضرب والجرح العمدي بسلاح. وإحالة الملف على المحاكمة.

المتهم”ح.أ” الموجود رهن الحبس المؤقت مثل للمحاكمة وأكد أنه بتاريخ الوقائع، كان عائدا من عمله بأحد الشواطئ باسطاوالي رفقة ابن عمه الذي كان متجها لشراء المشروبات الكحولية. وبالطريق وهما على متن سيارة أجرة التقى ابن عمه بالضحية الذي كان في اتفاق معه لشراء الكحول. هذا الأخير كان في حالة سكر حيث دخل في مناوشات مع ابن عمه وبيده سكين، وأنه تدخل حينها من أجل فك الشجار. غير أن الضحية حاول الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض وخلال تصديه له أصابه السكين بجروح برقبته. مؤكدا أن الشجار كان عنيف وأنه لم تكن له أي نية في الاعتداء على الضحية وأنه تعرض أيضا لاصابات وجروح وقدم شهادة طبية تثبت ذلك. وطالب على لسان دفاعه إفادته بأقصى ظروف التخفيف.

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