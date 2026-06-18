إلتماس 5 سنوات حبسا لمروّجة خطاب الكراهية على “تيك توك”

طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي اليوم الخميس بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية نافذة. في حق المتهمة الموقوفة المسماة “ش.إبمان” مسبوقة قضائيا. لمتابعتها في ملف جزائي يتعلق بترويج خطاب التمييز والكراهية باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والظهور عبر منصة “تيك توك” تتوجه بعبارات مسيئة لسكان منطقة بالعاصمة.

كما تم توقيف محاكمة المتهمة بربط الاتصال من سجن النساء بالقليعة واستجوابها بخصوص التهمة المنسوبة إليها.

وفي الجلسة اعترفت المتهمة بظهورها عبر حسابها الإلكتروني تيكتوك على مواقع التواصل الاجتماعي بالقرب من احدى الشواطئ بباب الوادي موجهة كلام كان وراء توقيفها. كما أعربت المتهمة أمام هيئة المحكمة عن أسفها وندمها الشديد مطالبة الصفح عنها من طرف سكان المنطقة التي أساءت لهم بوصفهم بأقبح العبارات.

من جهته تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية في الجلسة كطرف مدني في قضية الحال. وطالب بتعويض مالي يقدر بـ 10مليون دج جبرا بالضرر اللاحق.

وتعود ملابسات القضية على إثر رصد مقطع فيديو عبر حساب أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعي. يتضمن توجيه خطاب الكراهية بإستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال. حيث باشرت فصيلة المساس بالأداب العامة بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط بفتح تحقيق إبتدائي في القضية. تحت إشراف النيابة المختصة.

كما مكنت العملية على إثر التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول صاحب هذا المضمون التحريضي. من تحديد هوية صاحبة الحساب الالكتروني” تيك توك ” وتوقيفها. بالإضافة كذلك إلى استرجاع الجهاز الإلكتروني المستعمل (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية.

كما تم في إطار التحقيق وتفتيش مسكن المعنية من حيازة قطعة مخدرات (كيف معالج) من أجل الإستهلاك الشخصي. وتم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي وفق ملف إجراءات جزائية .

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