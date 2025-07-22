إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لعصابة عرّضت حياة قاصر للخطر بسبب “الحرقة”

طالبت نيابة محكمة الجنح بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و500 ألف دج غرامة مالية لـ 5 أشخاص. ويتعلق الأمر بكل من “غ.إ”، “غ.م”، “ت.س”، “ج.م.أ”، “غ.م” بعدما قاموا بتنظيم رحلة إبحار سري إلى إسبانيا و تعريض حياة قاصر للخطر.

في حين إلتمس ممثل الحق العام ايضا تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. و 200 ألف دج غرامة مالية نافذة لـ 9 أشخاص آخرين من بينهم امراة “ش.إ”.

تفاصيل القضية

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت معالجتها من طرف فرقة مكافحة التهريب والإتجار بالأشخاص. التي تمكنت من توقيف عناصر هذه الشبكة الإجرامية بعدما قامت بتعريض حياة قاصر لا يتجاوز سنه 8 سنوات للخطر. عن طريق تنظيم رحلة الهجرة غير الشرعية، حيث ضبط بحوزتهم جميع المعدات المستعملة في العمل الإجرامي. بما فيها القارب المجهز بمحرك بحري.

المتهمون يتراوح عددهم 14 شخصا من بينهم امرأة “ش.إ” كانوا بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية. و التنسيق مع المرشحين للهجرة إلى إسبانيا انطلاقا من منطقة عين طاية بالعاصمة. وذلك مقابل دفعهم مبالغ مالية معتبرة وصلت قيمتها 950 مليون سنتيم.

وبعد تحويلهم إلى العدالة بموجب إجراءات المثول الفوري، وجهت لهم تهم تتعلق بتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتعريض حياة قاصر للخطر، وجنحة مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.

في حين أنكر المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وصرحوا أن هدفهم كان فقط الهجرة إلى إسبانيا. نظرا لظروفهم المعيشية المزرية ملتمسين العفو من هيئة المحكمة.