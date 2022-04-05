إلتماس 5 سنوات حبسا نافذا لقاصر قام بسرقة 320 مليون من منزل بباب الزوار

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج، في حق المتهم الموقوف ” ب.رابح” عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد .

وفي هذا السياق، جاءت المتابعة القضائية في حق المتهم، بعد معارضته للحكم الغيابي الصادر في حقه عن ذات الهيئة القضائية،

مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده، لضلوعه في جريمة سطو طالت منزل سيدة مقيمة بحي الجرف بباب الزوار شرق العاصمة،

والتي طالت مبلغ مالي يقدر حسب شكواها ب320 مليون سنتيم.

إذ وبعد فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تم توقيف المشتبه فيه الاول وهو القاصر “ب.سعيد” الذي كشف خلال مجريات التحقيق

بأن السرقة تمت بمشاركة المتهم الحالي ” رابح”

المقيم بمستغانم، وأنه بعد ارتكابه الجريمة، تم السطو على الأموال من طرف أصدقائه الموقوفين معه في نفس القضية.

من جهته المتهم الموقوف وبعد مواجهته بتصريحات الشاهد القاصر ” سعيد” أنكرها جملة وتفصيلا كما نفى علاقته به، أو بعملية السطو محل الذكر.

الى جانب ذالك، فقد التمس دفاعه حكما يقضي ببراءة موكله، لعدم توفر الأدلة الكافية التي تدينه، باعتبار أن القضية مبنية على تصريحات متهم على متهم.

على غرار نكران موكله للتهمة المنسوبة اليه منذ مجريات التحقيق.

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