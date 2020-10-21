إلتماس 5 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية في حق رئيسي بلدية بن عكنون السابقين

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية في حق رئيسي بلدية بن عكنون السابقين.
إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة في حق رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بوعرابة كمال و بن عامر ياسين إلى جانب رجل اعمال، صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية.
وتم إلتماس غرامة مالية خمس مرات ضعف المخالفة المتورطين في قضية تثبيت اللوحات الاشهارية.
المتهمين وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول به والاستفاذة من ثأثير اعوان الهيئات الإدارية و جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية.
القضية عادت من جديد إلى العدالة بعد استكمال التحقيق التكميلي، حيث تعود تفاصيل القضية بمنح المتهم لرجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية مزايا غير مستحقة ثثمثل في حصوله على مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر.
بعدما تم منح المشروع له الذي يثمثل في تزويد البلديات المعنية بالعتاد الحضري إلى جانب تجهيزات أخرى.
بالإضافة إلى استفادته بطريقة غير قانونية من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات.
حيث كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يدفع ايجار تلك النقاط لبضعة أشهر بالتواطؤ مع رئيس بلدية بن عكنون السابق المدعو ب . كمال الى جانب رئيس البلدية الاسبق المدعو .ع.ياسين المتورط هو الاخر في هذه القضية .
التعليقات (0)