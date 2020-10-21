إلتماس 5 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية في حق رئيسي بلدية بن عكنون السابقين

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون غرامة مالية في حق رئيسي بلدية بن عكنون السابقين.

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد عقوبة 5 سنوات حبس و مليون دج غرامة مالية نافذة في حق رؤساء بلدية بن عكنون السابقين بوعرابة كمال و بن عامر ياسين إلى جانب رجل اعمال، صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية.

وتم إلتماس غرامة مالية خمس مرات ضعف المخالفة المتورطين في قضية تثبيت اللوحات الاشهارية.

المتهمين وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول به والاستفاذة من ثأثير اعوان الهيئات الإدارية و جنحة المشاركة في تبديد اموال عمومية.

القضية عادت من جديد إلى العدالة بعد استكمال التحقيق التكميلي، حيث تعود تفاصيل القضية بمنح المتهم لرجل الأعمال صاحب شركة تركيب اللوحات الإشهارية مزايا غير مستحقة ثثمثل في حصوله على مناقصة تخص اللوحات الإشهارية بولاية الجزائر.

بعدما تم منح المشروع له الذي يثمثل في تزويد البلديات المعنية بالعتاد الحضري إلى جانب تجهيزات أخرى.

بالإضافة إلى استفادته بطريقة غير قانونية من نقاط الإشهار لتثبيت لوحاته الإشهارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد إلى 10 سنوات.

حيث كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال لم يدفع ايجار تلك النقاط لبضعة أشهر بالتواطؤ مع رئيس بلدية بن عكنون السابق المدعو ب . كمال الى جانب رئيس البلدية الاسبق المدعو .ع.ياسين المتورط هو الاخر في هذه القضية .