إلتماس 5 سنوات في حق مشعوذة سلبت فتاة وأمها مجوهرات مدعية الرقية

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، 5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية بـ100 ألف دينار في حق مشعوذة.

وهذا بتهمة النصب التي كانت ضحيتها فتاة بعدما أوهمتها المتهمة، أنّها راقية وأنّه تم سحرها من أجل منعها من الزواج.

تفاصيل القضية تعود لشهر ماي الماضي، أين قدمت الضحية رفقة أمها شكوى لدى مصالح الأمن الحضري التاسع ببلكور مفادها أنّ إمراة تدعى “عودة” إلتقتا بها بسوق بلكور “مارشي 12″، بعدما أوهمتهما أنّها راقية.

أين قالت المتهمة للفتاة أنت جميلة وتم سحرك من أجل منعك من الزواج حيث إدعت أنّها راقية ولابد من رقيتها.

حيث قامت الضحية وأمها بأخذ المتهمة إلى بيتهما المتواجد بمحاذاة قصر الشعب بالعاصمة.

وبعد ممارسة الشعوذة عليهما، طلبت منهما إحضار الذهب من أجل رقيته، قامت هذه الأخيرة بتنويمهما وسرقة الذهب الذيكان بحوزتهما والمتمثل في سلسال ذهب كبير وزنها 40 غ، وكذلك سوارين بالإضافة إلى أقراط ثم لاذت بعدها بالفرار.

وبعد تسعة أشهر إلتقت المتهمة بالضحية وأمها صدفة بسوق بلكور أين تم توقيفها في أواخر شهر ديسمبر الماضي من قبل مصالح الأمن.

وبعد التحقيقات تبين أنّ المتهمة منحدرة من ولاية وهران وتقطن بمنطقة بوفاريك وهي مسبوقة قضائيًا سنة 2010.

أين تمت متابعتها بمجلس قضاء وهران بتهمة النصب وممارسة مهنة العرافة وتم الحكم عليها بعقوبة عام حبس و غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج كما سبق لها وأن تمت محاكمتها بمحكمة برج بوعريريج بتهمة النصب على عدة أشخاص.

نجيبة سماي