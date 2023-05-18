إلتماس 6 أشهر حبس لـ6 مكتتبين سكنات عدل

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم الخميس، تسليط عقوبة 6 أشهر حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية نافذة لـ6 مكتتبين سكنات عدل.

ويتعلق الأمر بكل من “م.س”، و”ب.ع”، و”ب.أ”، و”ب.م”، و”ه.ب”، و”ه.إ”، بعد أن وجهت لهم تهم التحريض على التجمهر والتجمهر غير مسلح بعد قيامهم بوقفة إحتجاجية أمام مقر وزار السكن.

وكذا قيام المعنيين، بالذهاب إلى البرلمان ومحاولة ذهابهم إلى مقر رئاسة الجمهورية. وذلك للمطالبة بتغيير السكنات الممنوحة لهم من موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” بحوش الريح بمفتاح ولاية البليدة.

وبعد مثول المتهمين امام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد انكرو التهم المنسوبة اليهم وأنهم فقط نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السكن يوم 12 أفريل. للتعبير عن رفضهم عن سكنات “حوش الريح” التي اعتبروها غير مناسبة لهم. وطالبو من هيئة المحكمة بتبرئتهم. كما حددت القاضي تاريخ 1 جوان للنطق بالحكم في هذه القضية.