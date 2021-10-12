إلتماس 6 أشهر حبس نافذة لموثق بتهمة الوشاية الكاذبة بالشلف

أفادت اليوم مصادر مطلعة، بأن نيابة الجمهورية على مستوى محكمة الجنح بالشلف، قد إلتمست عقوبة 6 أشهر حبس نافذة في حق موثق كان محل متابعة قضائية من قبل أحد المواطنين بتهمة تتعلق بالوشاية الكاذبة.

تفاصيل قضية الحال تعود إلى مطلع شهر جوان 2020 لما قام الموثق المتهم في قضية الحال برفع دعوة قضائية ضد أحد المواطنين بتهم تتعلق أساسا بالقذف مدعيا أن هذا الأخير قد إتهمه بتزوير محررات رسمية عبر إحدى الصفحات الفيسبوكية وهي القضية التي فصلت فيها محكمة الشلف بالنطق بحكم البراءة للمواطن المتهم لعدم ثبوت الأدلة قبل تأيد الحكم على مستوى مجلس قضاء الشلف، الحالة التي جعلت هذا الأخير يقاضي الموثق المذكور بتهمة الوشاية الكاذبة، في إنتظار النطق بالحكم في القضية بعد المداولة يوم الأحد المقبل.