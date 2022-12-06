إلتماس 6 سنوات حبسا نافذا لوزير السكن السابق عبد الوحيد طمار

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و نليون دج غرامة مالية نافذة لوزير السكن الأسبق ، عبد الوحيد طمار،مع إلتماس مصادرة كل المحجوزات ، وجاء هذا الالتماس بعد ان تمت متابعة طمار عبد الوحيد بصفته الوالي السابق لمستغانم بعد إستغلاله لأراضي غابية تم انشاء عليها مخيمات صيفية بولاية مستغانم بطريقة مخالفة للقانون.

ووجهت لطمار عبد الوحيد تهم تتعلق بالفساد وهي جنح سوء استغلال الوظيفة، تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة، بالإضافة إلى التصريح الكاذب للممتلكات.

و جاءت هذه المحاكمة بعد ان إستأنفت هيئة دفاع طمار عبد الوحيد الحكم الصادر ضده عن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسلد المالية و الإقتصادية بسيدي أمحمد بالعاصمة شهر جويلية الماضي الذي قضى بإدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة

مع اصدار حكما يقضي بتبرئته من جنحة تحرير وثائق إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة و حكما يقضي برفع الحجز عن العقار الذي كان يملكه هو وزوجته ، في حين الزمت المحكمة طمار عبد الوحيد بان يدفع تعويض للخزينة العمومية يقدر بقيمة 100 ألف دج عن الأضرار التي لحقت بها .

نجيبة سماي