إلتماس 6 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لوزير السياحة السابق بن مسعود بعد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا ، مع إلتماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 4 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بقيمة مليون دج لباقي المتهمين وهم 4 مستثمرين بولاية تسمسيلت الى جانب (م.م) مدير املاك الدولة سابقا بولاية تسمسيلت و (م.ع) مدير الصناعة السابق لولاية تسمسيلت .

وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته ان المتهمون قاموا بخروقات وتجاوزات في القوانين ،مع عدم إحترام الاجراءات عند منح الإمتيازات التي كانت محل وقائع في جلسة محاكمة اليوم ،التي تتعلق بمنح قطع اراضي فلاحية بولاية تسمسيلت و تحويلها لنشاط صناعي بطريقة غير قانونية ،هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي منح إمتيازات غير مستحقة و تبديد اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات.