إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا لسارق المنازل بالعاصمة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا. و 100 ألف دج غرامة مالية لشاب في العقد الثالث من العمر “ف.ع”. مسبوق قضائيا في عدة جرائم السرقة.

وذلك على خلفية قيامه بسرقة منزل عائلة بمنطقة المرادية بالعاصمة. و السطو على مجوهرات بقيمة أكثر من 300 مليون سنتيم .

تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 1 فيفري 2022، بعدما قام المتهم باقتحام منزل الضحايا كل من ” ل.ه” ,”ل.ن” ,”ل.س” ،الكائن مقره بالمرادية. حيث قام بسرقة مجوهراتهم التي فاقت 300 مليون سنتيم .

وتبين خلال جلسة المحاكمة، أن المتهم مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة، وبعد مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده. حيث وجهت له جنحة السرقة بالتسلق حسب المادة 354 من قانون العقوبات. أين أنكر التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.

وصرّح أنه بتاريخ الوقائع كان متواجد بالمؤسسة العقابية في قضية أخرى، وبعد مواجهته من قبل القاضي بخصوص البصمة التي تم العثور عليها اثناء التفتيش أنكر المتهم ذلك. في حين صرحت هيئة دفاعه أن موكلها لم يمتثل أمام مراحل التحقيق، و لم يستجوب على الوقائع المنسوبة اليه. و ان محضر معاينة الذي اجري من قبل عناصر الضبطية القضائية، لم يتم العثور على اي كسر. متسائلة بذلك كيف عثر على بصمة الاصبع الأيسر لليد اليمنى.

كما أضافت أنه في غياب وجود اي دليل كافي لإدانة موكلها، طالبت من هيئة المحكمة بإفادته بالبراءة.و احتياطيا إفادته بالبراءة لفائدة الشك، فيما حدد القاضي تاريخ 11 فيفري للنطق بالحكم في القضية.

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