إلتماس 7 سنوات سجنا نافذا ضد الجنرال المتقاعد علي غديري

التمست محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء توقيع عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، وغرامة .مالية نافذة في حق المتهم الموقوف الجنرال المتقاعد علي غديري

فيما تم إلتماس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف الثاني المدعو “ق.حسين”، منتحل صفة رئيس حزب سياسي.

وجاءت التماسات النيابة العامة بعد متابعة المتهمين بجناية تسليم معلومات وأشياء إلى عملاء دول أجنبية تمس بالإقتصاد الوطني، والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، وتلقي الأموال للدعاية من مصدر خارجي بطريقة غير مباشرة، والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش قصد الإضرار بالدفاع الوطني.

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