إلتماس أقصى العقوبة لـ”هاكر” ابتزّ بطلة “البطحة” وصحفيات مقابل حصوله على “فليكسي”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، عشية اليوم الخميس، تسليط أقصى العقوبة لهاكر “ج.ب” قام بابتزاز صحفيات من مختلف وسائل الاعلام. الى جانب بطلة مسلسل البطحة، عن طريق قيامه بقرصنة 15 حساب “فايسبوك ” مقابل حصوله على فليكسي.

وتعود تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة تعود الى تاريخ الوقائع 24 افريل 2024 ،عندما تقدم الضحايا من بينهم ” أ.ك”,”م.ف” ،”ي” بشكوى ضد المتهم الموقوف رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش “ج.ب” بعد تعرضهن للابتزاز من طرف شخص مجهول ،وبعد التحقيقات التي قامت بها مصالح الامن تم الكشف عن هوية المتهم الذي يبلغ من العمر 21 سنة .

المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة محكمة الجنح بسيدي امحمد وجهت له تهم، تتعلق بجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص ،و جنحة الحصول على صور وفيديوهات و رسائل ومعلومات خاصة بقصد الاضرار بالغير.

حيث إعترف بالتهم الموجهة اليه ،وصرح بانه سبب قيامه بقرصنة حسابات الضحايا و ابتزازهن ،كان ذلك مقابل “فليكسي” 2000 دج لتفعيل الانترنت حتى يتمكن من استغلالها في دراسته. ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف خاصة انه ينحدر من عائلة فقيرة ،وليس لديه مدخول كون ان ،والده لايعمل. فيما تغيب الضحايا، من بينهم صحفيات بالتلفزيون العمومي وقنوات خاصة والاذاعة الوطنية وبطلة مسلسل البطحة، عن جلسة المحاكمة،هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية الى تاريخ لاحق .