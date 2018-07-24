إلحاق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية برئاسة الجمهورية

نصّ تعميم من رئاسة الجمهورية التركية، الثلاثاء على إلحاق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي أر تي) برئاسة الإعلام في رئاسة الجمهورية.

كما قضى التعميم- الذي نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية- بإلحاق الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون بوزارة الثقافة والسياحة.

وانتقل نظام الحكم في تركيا من البرلماني إلى الرئاسي، بموجب استفتاء شعبي أجري في أبريل 2017، أعقبه انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 جوان الماضي.

وفاز الرئيس رجب طيب أردوغان بنسبة 52.59 بالمئة من الأصوات ليصبح بذلك أول رئيس للبلاد وفق النظام الرئاسي الجديد