إلزامية تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ للراغبين في أداء مناسك العمرة

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، اليوم الاثنين، عن الزامية تلقي المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، التطعيم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ.

وجاء في البيان: “ينهي الديوان الوطني للحج والعمرة إلى علم وكالات السياحة والأسفار المنظمة لنشاط العمرة لموسم 1446هـ. ومن خلالها كافة المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة. أنه وبناء على مختلف التعميمات الصادرة عن السلطات الصحية للمملكة العربية السعودية، فإنه يتوجب على كل راغب في أداء مناسك العمرة القيام بالتطعيم بلقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ من النوع متعدد السكريات أو المقترن. وذلك بفترة لا تقل عن 10 أيام قبل الرحلة ولا تتجاوز 3 سنوات للنوع متعدد السكريات أو 5 سنوات للنوع المقترن”.

كما يمكن الاطلاع على مجمل الاشتراطات عبر الرابط:

https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/pilgrims

_Health/Pages/default.aspx