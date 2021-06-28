إلزام أصحاب الأحواض والآبار والبرك بوضع سياج بتيارت

السلطات تحمل المقاولات المسؤولية في حالة تسجيل أي حادث غرق في تيارت

جذر والي ولاية تيارت المقاولات و أصحاب المشاريع مسؤولية تسجيل اي حادث غرق في الاحواض والبرك المائية التي تخضع تحت مسؤوليتهم .

وحسب قرار تسلمت النهار نسخة منه فقد منع والي الولاية محمد أمين درامشي السباحة في التجمعات المائية والسدود والبرك المائية والأحواض. وألزم القرار جميع المزارعين وأصحاب المشاريع و مؤسسات الإنجاز بإحاطة جميع البرك المائية والآبار المخصصة للسقي بوضع سياج بمنع الولوج اليها.

وقد وجه ذات المسؤول تعليمات صارية الى مصالح الامن و الدرك الوطني ورؤساء المجالس الشعبية بتشديد الرقابة. على الاماكن المحتمل التردد عليها من طرف الأطفال والشباب لغرض السباحة لتجنب أي حوادث. خاصة وان تيارت قد شهدت في وقت سابق تسجيل عدة حوادث غرق في مثل هذه الاماكن.