إلزام أصحاب المخابز على توفير الخبز العادي وبالسعر المحدد قانونا

كشفت مديرية التجارة لولاية وهران، أن المفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة السانية، قامت صبيحة اليوم الأحد، بدعوة أصحاب نشاط المخابز من أجل إلزامهم على توفير الخبز العادي للمواطنين.

وأوضحت المديرية عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الإجتماعي فايسبوك. أنه تنفيذا للتعليمات المديرية وفي إطار متابعة عملية توفير مادة الخبز العادي للمواطنين. قام اليوم رئيس المفتشية الإقليمية للتجارة لدائرة السانية بدعوة أصحاب نشاط المخابز. من أجل إلزامهم على توفير الخبز العادي للمواطنين بالسعر المحدد قانونا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور