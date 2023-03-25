إلزام الأساتذة الجامعيين بالتسجيل في السنة أولى ليسانس إنجليزية

سيتم إلزام الأساتذة الجامعيين بالتكوين في اللغة الانجليزية، من خلال إعادة التسجيل في السنة أولى ليسانس “لغة انجليزية”، أو عن طريق مراكز التعليم المكثفة المتواجدة على مستوى كل الجامعات في الوطن.

وحسب البروفيسور رضوان بلخيري مدير مدير “البحث في دراسات الإعلام والاتصال والمجتمع ” بجامعة تبسة، فإن هذا التكوين يسمح للأساتذة بالحصول على شهادة معتمدة في اللغة الإنجليزية. وهذا ما يسمح لهم في تدريس بعض المواد في الجامعة.

وأضاف الدكتور أن الوزارة شددت على تعميم اللغة الإنجليزية في الجامعات. من خلال تدريس بعض المقاييس باللغة الإنجليزية في كل التخصصات على غرار المنهجية وبعض المواد الاستكشافية أو الوحدات الافقية.

هذا وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد وجهت مراسلة شهر أكتوبر الماضي. للشروع في تكوين الاساتذة الجامعيين في اللغة الانجليزية.

واشترطت الوزارة حصول الاستاذ على مستوى يوافق درجة B2 أو C1 على الأقل.