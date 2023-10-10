إلزام الأساتذة بتصحيح الإختبارات الاستدراكية جماعيا.. وهذا تاريخها

أصدرت، وزارة التربية الوطنية، تعليمات صارمة، لمديري مؤسسات التربية والتعليم، لإلزام الأساتذة، بضرورة التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات. بما فيها الاختبارات الاستدراكية.

كما يتعين على المديرين التربويين، إلزام الأساتذة بضرورة إطلاع التلاميذ على أوراق إجاباتهم. وإجراء التصحيح الجماعي لمواضيع الاختبارات بما فيها الاختبارات الاستدراكية. وهذا من أجل الوقوف على مواطن القوة والضعف لديهم قصد معالجتها. حتى يكون لهذه الأخيرة الأثر الأخيرة المرغوب وتحقق الأهداف البيداغوجية المنتظرة منها.

كما تهدف التعليمة إلى تفادي الطعون من قبل أولياء التلاميذ كل نهاية السنة التي تؤخر خروج الأساتذة من المؤسسات التربوية.

وأمرت الوزارة، المديرين، بالتقيد الصارم والاحترام الكامل لرزنامة الاختبارات الفصلية والاختبارات الاستدراكية. وكذا إعلام التلاميذ وأوليائهم بها في وقت المناسب.

تواريخ الاختبارات الاستدراكية

وأعلنت الوزارة الوصية، عن رزنامة الاختبارات الاستدراكية الخاصة بهذه السنة الدراسية. حيث تجرى الاختبارات بالنسبة للتعليم الابتدائي، “الثانية، الثالثة، الرابعة” يومي 23 و24 جوان 2024. والتعليم المتوسط الأولى الثانية والثالثة، يومي 26 و27 جوان، والتعليم الثانوي الأولى والثانية يومي 23 و24 جوان.

هذا برنامج الاختبارات الفصلية

وقررت وزارة التربية، توحيد فترات الاختبارات الفصلية، للأطوار التعليمية الثلاث. كما أشارت وزارة التربية، إلى أن توحيد فترات إجراء الاختبارات الفصلية لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين التلاميذ.

وأعلنت، اليوم الثلاثاء، الوزارة رزنامة الاختبارات الفصلية للسنة الدراسية الحالية. كما أشارت وزارة التربية، في بيان لها، إلى أن اختبارات الفصل الأول بالنسبة للإبتدائي، ستنطلق من 5 إلى 14 ديسمبر. أما الفصل الثاني فستكون من 5 إلى 14 مارس 2024. والفصل الثالث من 26 إلى 30 ماي.

وفيما يخص التعليم المتوسط، فإن اختبارات الفصل الأول، ستكون من 3 إلى 7 ديسمبر. والفصل الثاني للتعليم المتوسط من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للسنة الأولى، الثانية، الثالثة من 19 إلى 23 ماي. أما الفصل الثالث للسنة الرابعة “البيان التجريبي” من 12 إلى 16 ماي.

أما التعليم الثانوي، فإن اختبارات الفصل الأول من 3 إلى 7 ديسمبر، الفصل الثاني للتعليم الثانوي من 3 إلى 7 مارس 2024. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الأولى والثانية من 19 إلى 23 ماي. والفصل الثالث للتعليم الثانوي السنة الثالثة من 12 إلى 16 ماي.