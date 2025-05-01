إلزام الأندية بطبيب مشرف وفحوصات إجبارية للكشف عن المخدرات بداية من الموسم المقبل

في إطار سعيها لتعزيز الجانب الصحي والوقائي في الوسط الكروي، قرر المكتب الفيدرالي إلزام جميع الرابطات والأندية بتعيين طبيب رئيسي يشرف على الملفات الطبية للاعبين، ويضمن متابعتها بشكل دقيق ومنظم.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تحديث المعايير الطبية المعتمدة، حيث تقرر ابتداءً من الموسم الكروي الجديد، أن تحتوي ملفات انخراط اللاعبين والحكام على ستة تحاليل طبية تثبت خلوهم من استهلاك المخدرات أو المواد ذات التأثير النفسي.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت اللجنة الطبية التابعة للاتحادية عن تنظيم يوم دراسي يوم 29 ماي 2025، يتمحور حول التغطية الصحية والرياضية للاعبين. بهدف تحسين ظروف التكفل الطبي بالرياضيين وتحسيس الأطقم الطبية بضرورة احترام البروتوكولات المعتمدة في هذا المجال.

وتندرج هذه القرارات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة الصحية داخل الملاعب. وتوفير بيئة رياضية نظيفة وآمنة لجميع الفاعلين في الحقل الكروي.