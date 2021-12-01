إلزام الحجاج بالجرعة الثالثة.. وزارة الشؤون الدينية تُوضح

أوضحت وزارة الشؤون الدينية، بخصوص ما تم تناوله عبر أحد الصحف، حول تصريح لوزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي بخصوص الحج والعمرة.

وجاء في بيان للوزارة: “إن الوزير في رده على أسئلة أعضاء لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. صرح أنه في حالة موافقة السلطات العليا للبلاد على فتح المجال أمام الحج والعمرة في حالة توفر السلامة الصحية المطلوبة. فإن الوزارة عن طريق الديوان الوطني للحج والعمرة على أتم الإستعداد لتنظيم العملية”.

كما أضاف البيان، إن كل ما تم نشره في المقال من تعهد الطرف الجزائري بإلزام المتجهين نحو البقاع القدسة بالخضوع إلى الجرعة الثالثة. وأن السلطات السعودية قد أعطت موافقتها رسميا على طلب الطرف الجزائري فيما يخص نوعية اللقاح المفروض على الحجاج الجزائريين. كما حدد بثلاثة لقاحات من النوعية المعتمدة في الجزائر. لم يصدر من طرف الوزير.

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تنصيب أحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة

هذا وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، على تنصيب أحمد سليماني، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة.

هذا وتم يوم الخميس، تعيين كل من أحمد سليماني، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. و أمحمد بوزيان مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة، حسبما جاء في بيان عن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على اجتماع بمقر الوزارة حضره كافة الإطارات المركزية للوزارة. أين وجه الوزير، شكره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لموافقته على مقترح تعيين كل منأحمد سليماني مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. وأمحمد بوزيان، مديرا عاما للديوان الوطني للأوقاف والزكاة.

كما أعلن بلمهدي خلال ذات الاجتماع، عن موافقة السلطات العليا للبلاد على اقتراحات التعيين في المناصب العليا التي تم تقديمها طبقا للهيكلة الجديدة للوزارة.

وكان اللقاء فرصة لتوجيه الإطارات إلى مزيد من العناية والجهد تحقيقا للأهداف السامية المنوطة بالوزارة.

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