إلزام الطلبة بالتوقيع على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية

ألزمت المؤسسات الجامعية عبر الوطن، الطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا والمسجلين عبر كل الكليات بالتوقيع على ميثاق الآداب والأخلاقيات الجامعية و ملء الإستمارة الخاصة بالمركز الطبي.

ومن بين الالتزامات التي يجب على الطالب القيام بها، تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند قيامه بعملية التسجيل. وأن يفي بالتزاماته اﻹدارية تجاه المؤسسة، مع احترام النظام الداخلي للمؤسسة والتنظيم المعمول بهما. وميثاق الآداب واﻷخلاقيات الجامعية، واحترام حق أفراد اﻷسرة الجامعية في حرية التعبير والرأي.

ومن الالتزامات عدم إعاقة الأداء السليم للمؤسسة، لا سيما الإغلاق الكلي أو الجزئي لأبواب الدخول إلى الهياكل التعليمية والبحثية.

وفي هذا الشّأن، يتعيّن عليه احترام حق أعضاء الأسرة الجامعية في التمكن من ممارسة نشاطاتهم ووظائفهم. و ارتداء هندام يتلاءم مع متطلبات مركزه كطالب، والاتصاف بالحس المدني في سلوكه داخل الحرم الجامعي وخارجه.

إضافة الى الحفاظ على اﻷماكن والوسائل التي يتمُّ وضعها تحت تصرُّفه. واحترام قواعد اﻷمن والنظافة في المؤسسة كاملها احترام نتائج لجان المداولات.

ومن الإلتزامات أيضا ألا يلجأ أبدا إلى الغش أو السرقة العلمية،كما إنّ العقوبات المتخذة ضده تستمدّ من التنظيم المعمول به ومن النظام الداخلي لمؤسسة التعليم العالي. ويعود اتخاذ هذه اﻹجراءات إلى المجلس التأديبي، ويمكن أن تصل العقوبات إلى الطَّرد النهائي من المؤسسة.