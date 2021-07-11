إلزام المؤسسات والإدارات بإرتداء القناع الواقي

.قررت الحكومة برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان اليوم إلزام المؤسسات العمومية كانت ام الخاصة بارتداء القناع الواقي

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى امر الوزير الاول تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والـمؤسسات التي تستقبل الجمهور.

واضاف ذات البيان انه تم فرض الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به بالمؤسسات والإدارات. مع التزام الـمسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي.

هذا وأعلنت الحكومة اليوم في بيان لها تمديد إجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 21 يوما، إبتداء من يوم الإثنين 12 جويلية 2021.

وسيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المنزلي يكون بداية من منتصف الليل الى غاية 4.00 صباحا. كما ان هذه التدابير ستدخل حيزالتطبيق ابتداء من يوم غد الإثنين.

ويخص القرار الولايات الـ 14 الآتية: هي كل من باتنة، بجاية، بليدة، تبسة، تيزي وزو، العاصمة، سطيف، سيدي بلعباس، الأغواط، قسنطينة، مسيلة، ورقلة، وهران، بومرداس.

كما إستثنى القرار الولايات الـ 44 الآتية: أدرار، الشلف، أم البواقي، بسكرة، بشار، البويرة، تمنراست، تلمسان، تيارت، الجلفة، جيجل، سعيدة.

القرارمس كذلك ولاية سكيكدة، عنابة، قالـمة، الـمدية، مستغانم، معسكر، البيض، إليزي، برج بوعريريج، الطارف، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس.

وأيضا تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية، غليزان، تميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، وأضاف البيان انه هذه الولايات مستثناة من الحجر عين صالح، عين قزام، تقرت، جانت، المغير والـمنيعة.

ويمكن للولاة، بعدم وافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابيرالتي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية. لاسيما إقرارأوتعديل أوضبط حجر جزئي أوكلي. الذي يستهدف بلدية، أومكانًا، أوحياً أوأكثر، تشهد بؤرًا للعدوى.

وجاء هذا القرار عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19.

كما تندرج هذه الإجراءات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا .