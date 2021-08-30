إلزام المتعاملين الإقتصاديين بإعادة الحاويات في الآجال المحددة

دعت وزارة التجارة وترقية الصادرات ووزارة النقل، المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في إستيراد المواد والبضائع، إلى الإلتزام بإعادة الحاويات إلى أصحابها مجهزي أو مالكي السفن، قبل نهاية فترة الإعفاء.

وجاء في بيان للوزارتين، أن إعادة هذه الحاويات في الآجال المحددة، بغض النظر عن الحاويات محل مراقبة حدودية أو نزاع، سيسمح بتخفيض تحويل العملة الصعبة التي تتكبدها الخزينة العمومية.

وأضاف البيان، أن الإحتفاظ بالحاويات خارج فترات الإعفاء سيعرض المتعاملين الإقتصاديين إلى سحب شهادة الإحترام، والتسجيل في البطاقة الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.

وعليه دعت الوزارتان، وكلاء السفن والحمولة المعتمدين من طرف وزارة النقل إلى إحترام القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، والمتعتلقة بالمادتين 26 و27 من المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرخ في 23 نوفمبر 2020، الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري.