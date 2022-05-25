إلزام المتعاملين التجاريين باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الإستيراد

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن إلزام المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال إستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.

وحسب بيان لوزارة التجارة، فإن “أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني”.

وجرى التأكيد على أنّ عملية التوطين البنكي لاستيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك بموقعها الالكتروني.