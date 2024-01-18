إلزام المقاولين بدفع كفالة ضمان إعادة الطرق إلى حالتها الأصلية

تحضر وزارة الاشغال العمومية و المنشأت القاعدية تدابير جديدة تفرض على المقاولين المكلفين بإنجاز أشغال على مستوى الطرق، دفع كفالة ضمان إعادتها إلى حالتها الأصلية، وهذا قبل البدء في الأشغال.

وحسب ما أعلنة الوزير لخضر رخروخ خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه “في إطار تعديل المرسوم التنفيذي رقم 04-392 المتعلق برخصة شبكة الطرق, فإن القطاع بصدد إعداد أحكام تتعلق بشروط وكيفيات إيداع ودفع كفالة إعادة الملك العمومي للطرق إلى حالته الأصلية, لاسيما تلك المتعلقة بالأحكام المالية لدفعها باعتبار أن هذه الكفالة تبقى ضمانا للدولة ضد كل حالات إلحاق الضرر بالطريق”.

وستدرج هذه الأحكام في أقرب الاجال حيث ستلزم صاحب الرخصة قبل البدء في الأشغال, على إيداع كفالة ضمان إعادة الطريق إلى حالته الأصلية.

كما تمثل تكلفة مجمل الأشغال اللازمة، وذلك لحماية الملك العمومي للطرق من الأضرار المحتملة والناجمة عن عدم إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية.

وفي حال القيام بمجمل أشغال إعادة الأمكنة إلى حالتها الأصلية من طرف صاحب رخصة شبكة الطرق, وفق القواعد الفنية وحسب المواصفات، ترد الكفالة كليا.