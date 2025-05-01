إلزام تقديم شهادة عدم تعاطي المخدرات في ملف مسابقات التوظيف

كشف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة انه سيتم إلزام الراغبين في التقدم للحصول على وظائف بتقديم شهادة سلبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات.

وخلال رده على أسئلة لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها. أكد لطفي بوجمعة انه يشترط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف.

وأوضح الوزير ان الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام وتلك المفتوحة للجمهور والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص معنية بهذا.