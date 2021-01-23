إلزام مدارس تعليم السياقة بمركبات جديدة في دفتر الشروط الجديد

الوطني
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إلزام مدارس تعليم السياقة بمركبات جديدة في دفتر الشروط الجديد
بقلم ط.خير الدين

صدر في الجريدة الرسمية رقم 4، دفتر شروط جديد يحدد تنظيم مؤسسات تعليم سياقـة السيارات و مراقبتها.

وحسب القرار، يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم السياقة مزودة ببطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة، يسلمها مدير النقل للولاية.

كما يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، لشرط مواصفات محددة تتمثل في سـن الدخول لأول مرة في الاستغـلال.

والذي يجب أن يكون أقـل من 10 سنوات بالنـسـبـة للمركـبات التي لا يـتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كغ.

و15 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص، ونقل البضائع، و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.

وحسب نفس القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها 8 سنوات بالنسبة للدراجات النارية.

و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ.

و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.

كما يمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.

وذلك لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال، حسب نفس القرار الصادر في الجريدة الرسمية.


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