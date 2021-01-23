إلزام مدارس تعليم السياقة بمركبات جديدة في دفتر الشروط الجديد
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خلف حادث مرور وقع مساء اليوم السبت بإقليم ولاية الجلفة، و بالتحديد بمنطقة واد لحجل التابع، وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.
و حسبما أفاد به…
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توفي رضيع في السنة الثانية من العمر، بعد سقوطه داخل خزان مائي بلاستيكي، بالمدرسة الابتدائية الشهيد بن عشيط بالشلف.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد…
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دفع شاب جزائري الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، إلى التفاعل معه والتعليق على منشوره، بعدما نشر منشورا مؤثرا عن زيارة والدته له.
ونشر الشاب الجزائري مراد عتيق…
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