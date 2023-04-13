إلزام الأطباء الأخصائيين بالعمل 6 سنوات في الجنوب

كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي اليوم عن إمضاء عقود للاطباء الاخصائيين الجدد المتخرجين في 2023 للعمل في الولايات الجنوبية مدتها 6 سنوات.

وجاء هذا بالتنسيق مع وزارة العمل لإلزام الاطباء الاخصائيين الجدد المتخرجين الجدد بالعمل 6 سنة في الجنوب.

وفي جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالبرلمان أوضح سايحي للنواب ان 6 سنوات عمل بالجنوب للاطباء الاخصائيين الجدد المتخرجين الجدد جاء للحد من مشكل نقص الأخصائيين على مستوى المؤسسات الصحية بهذه الولايات.

وبهذا الخصوص كشف الوزير فيما يخص هذه العقود، كل الأطباء الذين سيتخرجون في شهر جانفي 2023، وعددهم 143 طبيب أخصائي. تم الامضاء معهم على عقود للعمل في القطاع العمومي لمدة 6 سنوات على مستوى ولايات الجنوب. على ان يتم العمل بنفس العقود في ولايات الهضاب العليا.”

كما أكد سايحي ان هذا الاجراء يخص الاطباء الذي تم تكوينهم كأخصائيين، وعددهم بين 143 إلى 150 طبيب أخصائي متخرج كل سنة. وذلك للحد من مشاكل الجنوب. وسيتم تعميمها على ولايات الهضاب.

من جهة أخرى وبخصوص المتعلقة برواتب الموظفين قال الوزير تم “إنشاء لجنة وزارية مشتركة تكلف بإبداء رأي تقني مسبق متعلق بجميع المسائل المتعلقة برواتب الموظفين المنتمين لقطاع الصحة”. وهذا “طبقا للمادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.”

كم أشار سايحي أن “قطاع الصحة بادر بفتح عدة ورشات عمل للتفكير في سبل تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.