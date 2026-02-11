إلزام متعاملي الهاتف النقال باستكمال التغطية قبل نهاية السنة

وجَّه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، رسالةً شديدة اللهجة لمتعاملي الهاتف النقال جيزي، أوريدو وموبيليس.

وشدّد الوزير على استكمال تغطية الهاتف النقال قبل نهاية السنة الجارية، وتحسين جودة الخدمات.

وذلك خلال اجتماع تقييمي للقطاع، تم عقده اليوم الأربعاء، مع متعاملي الهاتف النقال جيزي، أوريدو وموبيليس. وخصِّص هذا الاجتماع لتقييم جودة الشبكة وتعزيز التغطية، خاصة بالمناطق الريفية.

وأكد زروقي، على ضرورة تحسين جودة الخدمات وتحمل المتعاملين كامل مسؤولياتهم القانونية. وكذا على أهمية احترام المتعاملين دفاتر الشروط ومعايير التغطية وجودة الخدمة.

ومن جهة أخرى، ودعا الوزير المتعاملين إلى تقديم التزام خطي ببرنامج استدراكي لمعالجة النقائص المسجلة. مؤكدا على أهمية التواصل المنتظم مع المواطنين وإعلامهم بأي خلل تقني أو أشغال صيانة مبرمجة.

وشدد الوزير أيضًا على ضرورة ضمان تغطية محاور طرقات الجنوب قبل جوان القادم. وكذا ضمان الحدّ الأدنى من الخدمات، خاصةً ما يتعلق بالاتصال برقم الإسعاف.