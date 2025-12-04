إلزام أصحاب “الدرون” بالتصريح قبل هذا التاريخ

أصدرت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، بيانا هاما بخصوص الطائرات بدون طيار على المتن “الدرون “.

وأوضحت الوزارة في بيانها أنه “طبقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 21- 285 ، الذي يحدد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، عن دخول المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، حيّز الخدمة”.

وعليه، فإنه يلزم المواطنون الحائزون على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن “الدرون” بالتصريح بمنظوماتهم لدى المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.

وحددت الوزارة تاريخ 30 أفريل 2026 كآخر أجل للمواطنين الحائزين على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن “الدرون” بالتصريح بمنظوماتهم لدى المركز.

وعلى الحائزين على هذه المنظومات التصريح بها، وذلك بتقربهم من المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. مرفقين بالوثائق المطلوبة، بعد حجز موعد مسبق عن طريق الاتصال بالرقمين التاليين : 021905669، 021905670، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].