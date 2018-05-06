إلطوفان.. مناورإت بحرية وبرية وجوية ردّا على إسستفزازات المغرب

قال إن المجهودات الكبيرة للجيش هو ما يتطلبه أمن الجزائر.. الفريق ڤايد صالح:

«التحضيير القتالي للجيش سيسمح بمواجهة أي تهديد مهما كان مصدره»

أكد نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق، أحمد ڤايد صالح، بأن كل جهد يقوم به أفراد الجيش الوطني الشعبي هو متوافق مع متطلبات أمن الجزائر ودفاعها الوطني، وحماية استقلالها والدفاع عن سيادتها وسلامتها، وضمان وحدتها الترابية والشعبية.

قال الفريق ڤايد صالح، خلال زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران التي شرع فيها أمس، إن القوات المسلحة الجزائرية في كافة ربوع الوطن، تولي المهام المخولة لها كل العناية التي تليق بالبلاد، وهو ما يدفع كل إطاراتها وأفرادها ويحفزهم على أداء هذه المهام على الوجه الأحسن، بما يضمن بلوغ المردودية العالية مهما كانت الظروف.

وأضاف نائب وزير الدفاع الوطني بأن الاستمرار في التطبيق الدقيق لمحتويات برامج التحضير القتالي ومختلف التعليمات هو من الجهود الأساسية التي يعول عليها من أجل تثبيت دعائم القوة للجيش الوطني الشعبي، وتمكينه من أداء واجب التصدي الفاعل لأي تهديد محتمل مهما كان مصدره.

تجدر الاشارة إلى أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، شرع، ابتداء من يوم أمس، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أين وقف على تمارين ميدانية كبرى قام بها أفراد الجيش الشعبي الوطني، حيث تأتي الزيارة التي قادها نائب وزير الدفاع تزامنا مع الاستفزازات المغربية المتواصلة ضد الجزائر، والتي ربطها المخزن زورا بقيام سفارة إيران بالجزائر بتسليح عناصر من جبهة البوليساريو.

وقام الفريق ڤايد صالح برفقة اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء محمد العربي حولي قائد القوات البحرية، بوضع إكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، ليقوم بعدها بتفتيش الوحدات البحرية والبرية التي ستشارك، اليوم، في تنفيذ تمرين الإبرار البحري «طوفان 2018» على مستوى الواجهة البحرية الغربية، كما اطلع على التحضيرات النهائية لإجراء هذا التمرين.