إلغاء آلاف الاستمارات لمترشحي الرئاسيات الخمسة

كشف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، عن وجود تجاوزات في ملفات المترشحين لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، أدت لإلغاء آلاف الاستمارات.

إلغاء 1562 استمارة ترشح لـ “عز الدين ميهوبي”

وكشف محمد شرفي، عن إلغاء 1562، لمترشح الرئاسيات، عز الدين ميهوبي، كما خضعت أكثر من 68 ألف استمارة للمراقبة التقنية.

وتم تسجيل 1192 استمارة متكررة، و196 استمارة لشباب أقل من 18 سنة، تم إلغاؤها جميعا.

وبهذا فقد تم قبول 35 الف استمارة صحيحة للمرشح عز الدين ميهوبي.

بن قرينة: قبول 342 83 استمارة من أصل 151 93

قدم مترشح رئاسيات ديسمبر، عبد القادر بن قرينة، 93 الف و151 استمارة.

وقد تم إلغاء 1660 استمارة، فيما خضعت 91 الف و491 استمارة للمراقبة الالية، موزعة على 40 ولاية، منها 28 ولاية تحصل فيها بن قرينة على أكثر من 1200 صوت.

كما تم إلغاء 5639 استمارة مزدوجة بينه وبين مرشحين اخرين، وتسجيل 210 استمارة مملوءة من طرف قصر.

وبهذا، فقد تم قبول 83 ألف و342 استمارة صحيحة للمرشح عبد القادر بن قرينة.

عبد المجيد تبون: قبول 100 الف استمارة من أصل 125 ألف

قدم مترشح رئاسيات ديسمبر، عبد المجيد تبون، 125 ألف و124 استمارة.

وقد تم إلغاء 9800 استمارة، فيما خضعت 114 ألف و309 استمارة للمراقبة الآلية.

كما تم تسجيل 4630 استمارة متكررة، و4419 مزدوجة بينه وبين مترشحين آخرين.

فيما تم تسجيل إلغاء 434 استمارة، ملأها شباب أقل من 18 سنة.

وبهذا فقد تم قبول 100 ألف استمارة صحيحة، للمترشح عبد المجيد تبون.

بن فليس: تسجيل 4667 متكررة و243 أمضاها شباب قاصر

تم إلغاء 180 استمارة، للمترشح علي بن فليس، فيما خضعت 88 الف و922 استمارة للمراقبة الالية، موزعة على 46 ولاية، منها 33 ولاية تحصل فيها بن قرينة على أكثر من 1200 إمضاء.

كما تم تسجيل 4667 متكررة داخل الملف ذاته، و2787 متكررة مع المترشحين الآخرين، و243 أمضاها شباب أقل من 18 سنة.

وبهذا فقد تم قبول 81 ألف و275 استمارة صحيحة للمترشح علي بن فليس.

عبد العزيز بلعيد: قبول 77239 استمارة صحيحة من أصل 85162

قدم مترشح رئاسيات ديسمبر، عبد العزيز بلعيد، 85 الف و 162 استمارة.

وقد تم إلغاء 782 استمارة، وتسجيل 1785 متكررة، و3172 متكررة مع مرشحين اخرين، فيما ألغيت 9 آخرى أمضاها شباب قاصر.

وبهذا فقد تم قبول 77 ألف و239 استمارة صحيحة، للمترشح عبد العزيز بلعيد.