إلغاء آلاف الرحلات الجوية في فرنسا

أخيرا، سوف تقلب مراقبة الحركة الجوية الفرنسية الصفحة على أداتها القديمة. لكن بالنسبة للركاب، من المرجح أن يكون الشهران الأولان من العام المقبل معقدين.

إنها ثورة تكنولوجية يتم التحضير لها خلف الكواليس في سماء فرنسا.

ستستفيد مراقبة الحركة الجوية (أو ATC لمراقبة الحركة الجوية الفرنسية). أخيرًا من تحديث تكنولوجيا المعلومات الذي طال انتظاره مع وصول برنامج 4-Flight الذي طورته شركة Thales. وتطلب هذا المشروع، الذي تم إطلاقه عام 2011، استثمار مليار يورو ليكون عمره 30 عامًا.

نظام يعود تاريخه إلى السبعينيات

مراقبة الحركة الجوية الفرنسية لا تزال تعمل حتى اليوم بنظام تم تطويره في السبعينيات. وهذا النظام شبه آلي، وفي بعض الأحيان يستخدم المراقبون “الشرائط” الشهيرة. وهي شرائط صغيرة من الورق المطبوع التي تمثل الطائرات المقتربة.

على الرغم من أن النظام يتم تحديثه بانتظام، إلا أنه يعتبر اليوم قديمًا. نظرًا للنمو السريع في الحركة الجوية والرغبة في الحصول على سماء أوروبية متجانسة. وهو أمر بعيد عن أن يكون كذلك.

لأن المراقبين الفرنسيين البالغ عددهم 1750 يجب عليهم إدارة الطائرات التي تهبط وتقلع من فرنسا. وكذلك الطائرات العديدة التي تمر عبر السماء الفرنسية بسبب الموقع الجغرافي للبلاد.

التنظيم الجغرافي لمراقبة الحركة الجوية في فرنسا

في المجمل، يتم تسجيل 3 ملايين “حركة” على مدار عام (رقم 2019). مما يعني أن أي تحديث يكون حساسًا للغاية وله عواقب في جميع أنحاء السماء الأوروبية. ولذلك يجب أن يتم ذلك ببراعة.

وتؤكد الدولة أن النظام الجديد سيجعل من الممكن التعامل مع المزيد من الطائرات المتداولة. وتبسيط وتحسين حركة المرور بشكل أفضل.

“يعد نظام الجيل الجديد هذا لمراقبة الحركة الجوية أثناء الطريق جزءًا من التحديث التكنولوجي الطموح لأنظمتنا. والذي أصبح أمرًا بالغ الأهمية. يوفر 4-Flight. وظائف مبتكرة تعزز إدارة الحركة الجوية بشكل أكثر كفاءة”. يوضح فلوريان جيلرميت، مدير خدمات الملاحة الجوية. (DNSA).

وشدد على أنه “من الآن فصاعدا، تمتلك فرنسا قاعدة تكنولوجية من الجيل الجديد. قادرة على الاستجابة لهذه التحديات الجديدة في مجال النقل الجوي”.

وبشكل ملموس، في الفترة من 9 جانفي إلى 14 فيفري، سيتعين على شركات الطيران. تقليل عدد رحلاتها من باريس (رويسي وأورلي ولوبورجيه) وبوفيه بنسبة 20٪ بأمر من الإدارة.

وسيتم إلغاء 16500 رحلة خلال هذه الفترة، بما في ذلك 4379 رحلة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية وحدها.

خلال هذه الفترة، سيتم في الواقع اختبار 4-Flight داخل مركز الملاحة الجوية على الطريق (CRNA). في أثيس مونس بالقرب من أورلي، وهو الأكبر في فرنسا. والذي يدير بالتالي جميع مطارات باريس بالإضافة إلى مطار بوفيه.

الرحلات الجوية الطويلة محفوظة مسبقا

يبدو أنه تم الحفاظ على المسافات الطويلة. يؤكد فيليب بريو، الأمين العام الفرنسي لشركة Le Bar (مجلس ممثلي شركات الطيران). أن “هناك فرصة ضئيلة لتأثر الرحلات الجوية الطويلة. وستعيد العديد من الشركات جدولة رحلاتها إلى أماكن أخرى”.

“تضطر الخطوط الجوية الفرنسية إلى إلغاء بعض الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى خلال هذه الفترة. ويتم إخطار العملاء المتأثرين مباشرة باقتراح الانتقال تلقائيًا إلى رحلة أخرى متاحة. وتظل فرق مبيعات الشركة تحت تصرفهم لمساعدتهم في جهودهم”، تشرح الخطوط الجوية الفرنسية.

“أبلغت DGAC شركات الطيران بالقيود المرتبطة بتنفيذ برنامج 4-Flight في منطقة باريس في عام 2024. وقد أتيحت لهم الفرصة لمشاركة توصياتهم من أجل محاولة تقليل العواقب على الركاب. من خلال تكييف نشاطهم “أفضل ما يمكن خلال هذه الفترات”، يوضح فنام (الاتحاد الوطني للطيران ومهنه).