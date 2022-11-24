إلغاء أرقام الولايات.. تغيير لوحة ترقيم السيارات قريبا

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، اليوم الخميس، عن صدور مرسوم تنفيذي قريبا، يتعلق بتغيير لوحة ترقيم السيارات.

وأوضح الوزير، أن الرقم الجديد هو وطني وحيد، دون وضع رقم الولاية. مشيرا إلى أن رقم تسجيل والذي يظهر رقم الولاية سبب عدة سلوكيات سلبية. منها تمييز صاحب المركبة في حال تواجده في ولاية أخرى.

وتابع مراد، أن هناك مرسوم تنفيذي يقضي بتغيير رقم ترقيم السيارات حيث تصبح البطاقة الكترونية. مشيرا إلى أن الرقم يشطب في حال ما أصبحت المركبة غير صالحة للاستعمال.

وواصل الوزير بالقول، أن عدة أصحاب مركبات من الولايات الداخلية والصحراوية، طالبوا بتغيير رقم ترقيم السيارات بسبب هذه الممارسات.