إلغاء أزيد من 400 رحلة جوية بسبب إضراب المراقبين الجويين في فرنسا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة Ryanai ، مايكل أوليري، إن شركة الطيران اضطرت إلى إلغاء ما مجموعه 400 رحلة جوية. بسبب إضرابات المراقبة الجوية الفرنسية.

وفي إعلانه عن الخب ، قال أوليري إن الإلغاءات تمثل واحدة من كل ثماني رحلات مجدولة من قبل شركة الطيران.

وحث مفوضية الاتحاد الأوروبي على اتخاذ الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

“مرة أخرى اليوم ، اضطررنا إلى إلغاء حوالي 400 رحلة فقط من أصل 3200 رحلة كان من المقرر تشغيلها. تم إلغاء جميع هذه الرحلات الجوية بسبب ضربات ATC الفرنسية. وقال أوليري “الغالبية العظمى من هذه الرحلات تحليق فوقها ولن تتجه إلى فرنسا”.

كما توضح الإندبندنت ، تأثر الآلاف من الركاب بالإلغاء ، مما دفع Ryanair إلى الخروج برسالة رسمية تنتقد هذه الخطوة.

وبحسب الإندبندنت ، انضم مراقبو الحركة الجوية إلى نقابات أخرى. احتجاجًا على قرار الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد إلى 64.

وأجبرت إضراب مراقبة الحركة الجوية المئات من عمليات إلغاء التحليق، وبما أن العديد من الركاب قد تأثروا بهذا. فإن Ryanair تضغط الآن على مفوضية الاتحاد الأوروبي لإجبار فرنسا على حماية التحليقات عند حدوث مثل هذه الضربات.

وقالت شركة Ryanair إنه حتى الآن في عام 2023 ، أجبرت ضربات ATC الفرنسية شركة الطيران على إلغاء أكثر من 4000 رحلة طيران تحلق بشكل أساسي فوق فرنسا.

وقد اعتبر هذا غير مقبول ، ولهذا السبب ، قدمت شركة الطيران التماسًا إلى Ursula von der Leyen. وقد وقع حتى الآن أكثر من مليون شخص على العريضة التي يطالب مواطنو الاتحاد الأوروبي. من خلالها باتخاذ إجراءات لحماية التحليق خلال الإضراب الفرنسي على ATC.