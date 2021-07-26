إلغاء إلزامية الحجر الصحي للقادمين من الخارج

ابرقت الوزارة الأولى بتعليمة إلى 4 قطاعات وزارية بخصوص تدابير الحجر الصحي للوافدين من الخارج إلى الجزائر. وحسب التعليمة رقم 2143 والصادرة اليوم من مصالح الوزير الاول ألغى الوزير الأول إلزامية الإمتثال للحجر الصحي لمدة 5 أيام

وأضافت التعليمة انه يجب إخضاع القادمين من الخارج إى إستظهار كشف للنتائج السلبية للإختبار مدته 36 ساعة. بالإضافة إلى إجراء إختبار مضاد للجينات عند الوصول.

وخصت التعليمة كل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالإضافة إلى وزارة السياحة وكذا وزارة النقل وأيضا وزارة الصحة.