إلغاء اجتماع مجلس الوزراء
ما هو السبب
عبر رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الإنتخابات،عبد الوهاب دربال،عن سعادته بحلوله ضيفا على قناة النهار والتعرف عن قرب على طاقمها الشاب.
https://www.youtube.com/watch?v=wjV0qvjvS6c
تطرق اليوم الأربعاء الصحفي، بلال كباش، في حصته "قهوة وجرنان" وبالظبط في جزء "هما يغردو وحنا نردو"
إلى تغريدة نشرها مدير مجمع "النهار" الزميل، أنيس رحماني،…
أكد الوالي زوخ أنه طلب السماح والعفو من المكتتبين بصيغة التساهمي الاجتماعي، بسبب التأخر في المشاريع بهذه الصيغة.
وأضاف أن العديد من المكتتبين، قاموا ببيع الذهب…
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ما هو السبب