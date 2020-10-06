إلغاء الأقسام التحضيرية وتحويلها إلى أقسام عادية

كشف مصدر عليم من وزارة التربية الوطنية عن إلغاء عطلتي الخريف والشتاء الخاصة بالسنة الدراسة 2020-2021، مع تمديد السنة الدراسية إلى شهر أوت.

وهذا قصد التمكن من استكمال البرامج الدراسية في وقتها وتفادي ما فات التلاميذ من دروس الفصل الثالث للسنة الماضية.

وكشف المصدر في حديث خص به النهار أن اعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تاريخ الدخول المدرسي جاء بعدما قدمت وزارة التربية الوطني خريطة مفصلة حول كيفية استقبال التلاميذ والاساتذة من خلال بروتوكول صحي دقيق.

واضاف المصدر ان الدراسة لقيت الاستجابة من طرف لجنة اللجنة العلمية أين وافقت عليها وهو ما فتح المجال لتحديد الدخول المدرسي .

واشار المتحدث الى وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني على تنظيم عملية الدخول المدرسي في الطور الابتدائي الذي يعرف عددا كبيرا من التلاميذ يصل الى 6 ملايين تلميذ ،وهذا من خلال تفويجهم الى افواج وفتح نظام الدوامين أين من الساعة الثامنة الى الساعة العاشرة ومن الساعة العاشرة الى الساعة ال12، وفي الفترة المسائية من الساعة ال13 الى الساعة ال15 ومن الساعة 15 الى الساعة الخامسة .

كما أكد المتحدث انه تم هذه السنة الغاء الاقسام التحضيرية وتحويلها الى أقسام عادية تم من خلالها استقبال التلاميذ مشرا الى ان الاستاذ يتوجب عليه تقسيم تلاميذ القسم الواحد الى قسمين ،ولا يجب ان يفوق القسم الواحد 23 تلميذا .

وبالنسبة للمناهج قال المتحدث إنه سيتم الاعتماد على نفس المنهج مع بعض التعديلات التي تخص خاصة الطورين المتوسط والثانوي وكذا قسم السنة الخامسة ابتدائي من خلال حذف البعض منها مع ضرورة إدخال دروس الفصل الثالث من السنة الماضية إلى مناهج هذا العام الدراسي خاصة بالنسبة للأقسام النهائية.

وأكد المتحدث ان الوزارة ستهتم مع دخول التلاميذ إلى الاقسام بالجانب النفسي خاصة وأن التلاميذ لم يدروا طيلة 8 أشهر كاملة وهذا ما يعتبر عائقا على عودتهم بصفة عادية إلى الأقسام والتأقلم بسهولة مع الدروس.