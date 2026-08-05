إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر.. وزارة المالية تصدر بيانا هاما!

فنّدت وزارة المالية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. بشأن إمكانية مراجعة أو إلغاء الإجراءات الجديدة الخاصة بمنحة السفر والعودة إلى النظام السابق.

وحسب بيان للوزارة، أشارت من خلاله إلى أن الوثيقة المتداولة والمنسوبة إليها وثيقة مزوّرة ولا أساس لها من الصحة، ولم تصدر عن أي من مصالحها. مضيفة أن جميع البيانات والمعلومات الرسمية المتعلقة بمهامها واختصاصاتها يتم نشرها حصريا عبر قنواتها الرسمية المعتمدة.

كما دعت المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي باليقظة، وعدم تداول أو إعادة نشر الأخبار والوثائق غير الموثقة. والاعتماد على المصادر الرسمية لاستقاء المعلومات.

وأشارت وزارة المالية إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من قام بإعداد أو نشر أو ترويج وثائق مزورة من شأنها تضليل الرأي العام أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.

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