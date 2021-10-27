إلغاء الامتحانات الكتابية في مسابقات الترقية‪ بقطاع التربية

بسبب “كورونا” ووفرة المناصب المعنية بالعملية

التسجيل على قوائم التأهيل للمترشحين قبل نهاية السنة الجارية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، بأنه سيتم فتح العديد من المناصب للترقية، حيث سيتم التسجيل على قوائم التأهيل والاكتفاء بملفات الترشح من دون إجراء امتحان كتابي وهذا بسبب تداعيات فيروس “كوفيد ١٩”.

وأكدت مصادر من وزارة التربية، بأن التسجيل على قوائم التأهيل سيكون عبر “الأرضية الرقمية” التي خصّصتها وزارة التربية لهذا الغرض، والتي سيتم فتحها قبل نهاية السنة الجارية، 31 ديسمبر القادم‪ .

وتخصّ المسابقة الأساتذة المكونين ممن لهم خمس سنوات خدمة فعلية بذات الصفة للترقية لرتبة مفتش، وفي هذا السياق، فشل العديد منهم في التحصل على علامات مقبولة في تخصصاتهم، كما أنه في بعض الولايات لم يتحصل أيّ أستاذ ممن ترشح لرتبة مفتش، ولم ينجح ولا واحد في كثير من التخصصات، مما يعني بأن المناصب المالية ستبقى شاغرة، وستجد وزارة التربية صعوبات كبيرة في مرافقة الأساتذة وفي عمليات التكوين‪ .

للإشارة، يسمح للمشاركة في هذه المسابقة لمعلّمي المدارس الابتدائية ممن لهم 7 سنوات خدمة فعلية بذات الصفة، وأساتذة المدرسة الابتدائية بـ 5 سنوات خدمة، ومستشاري التغذية المصنفين في الرتبة 11، الترشح لها قصد الترقية للسلم 12، حتى يكون لهم الحق في الترقية لرتبة مدير مدرسة ابتدائية الصنف 14، بعد 5 سنوات من الخدمة الفعلية‪.

كما سيكون بإمكان نظّار الثانويات من لهم 5 سنوات من الخدمة الفعلية، إضافة إلى نظّار الثانويات ممن لهم خمس سنوات خبرة فعلية بذات الصفة، الترشح لرتبة مدير ثانوية، في انتظار الترخيص الاستثنائي الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية لمصالح الوظيف العمومي، قصد تمكين الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي من الترشح لمسابقة مدير ثانوية الصنف 16، على أساس أن الأستاذ الرئيسي في الطور الثانوي تم حرمانه من الترقية برتبة مدير ثانوية، عكس الطورين الابتدائي والمتوسط‪ .

وتضمنت مسودة القانون الداخلي لمسابقات الترقية، أنه للاستفادة من الترقية في الدرجات، يجب أن تتوفر عند الأستاذ شروطا تتمثل في الأقدمية التي تتراوح بين سنتين وستة أشهر كحد أدنى، وثلاث سنوات كحد أقصى، ابتداء من تاريخ سريان آخر درجة تحصل عليها الموظف‪ .

وأشارت المسودة إلى أن التنقيط ضروري للحصول على النقطة الإدارية التي تمنح من طرف مدير المؤسسة والنقطة التربوية التي يمنحها مفتش التربية، وكذا ضرورة التسجيل في جدول الترقية، كما سيستفيد الموظف الذي يمارس عمله في بعض مناطق التراب الوطني من تخفيض في الأقدمية‪.

من ناحية أخرى، وبالنسبة لإجراءات الترقية في الدرجات، فتمر وفق عدة إجراءات، من أهمها إعداد بطاقة التنقيط السنوية في الفصل الأول كأساس نقطة مرقمة وفق جدول التنقيط الخاص بكل درجة، مرفوقة بتقدير عام لكل أستاذ من طرف مدير المؤسسة‪.

كما يطلّع الموظف على النقطة المرقمة ويوقّع على بطاقة التنقيط، كما يمكن له أن يقدّم ملاحظاته كتابيا، وأن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، كما ترسل بطاقة التنقيط إلى مديرية التربية مرفوقة بآخر قرار الترقية في الدرجة، وآخر نقرير التفتيش التربوي، أين تمنح النقطة التربوية.