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إلغاء البطولة.. مدوار يرد ويوضح !!

الرياضة
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إلغاء البطولة.. مدوار يرد ويوضح !! صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أوضح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” ان فكرة إلغاء البطولة غير مطروحة تماما في الوقت الحالي.

مدوار قال في تصريحات لموقع كووورة العربي:”أعتقد أن قرار إلغاء البطولة يبقى في يد الدولة الجزائرية ثم الفاف، الجميع في انتظار اجتماع 5 أفريل المقبل”.

وأضاف:”لا نفكر على الإطلاق في إلغاء البطولة، لكن كل شيء الآن مرتبط بالقرار السياسي، خاصة أن الوضع يحتم علينا التفكير في المصلحة العامة فقط”.

وتابع “الحمد لله، السلطات الجزائرية تعاملت بشكل إيجابي مع أزمة كورونا، وفرضت تدابير وقائية ناجحة مقارنة بقارة أوروبا”.


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