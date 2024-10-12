إلغاء التسجيل البيداغوجي للطلبة في هذه الحالة!

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدم دفع حقوق التسجيل الخاصة بالشق الخدماتي في الأجل المحدد سيترتب عنه إلغاء التسجيل البيداغوجي للطلبة.

وجاء في مراسلة للوزارة، أن قاعدة إستغلال بيانات النظام المعلوماتي المدمج PROGRES، أبانت تسجيل وضعيات على مستوى مؤسسات للتعليم العالي ومديريات للخدمات الجامعية تتعلق بعدم دفع حقوق التسجيل والإيواء والنقل من طرف بعض الطلبة المسجلين بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.

وأكدت المراسلة، على أن دفع حقوق التسجيل والإيواء والنقل يُعد شرطًا قانونيا لتأكيد التسجيل النهائي للطالب. واستفادته من الخدمات الجامعية المذكورة. فضلا عن كونها إيرادات عمومية يتعين تحصيلها في ميزانيات مؤسساتكم.

وطالبت المراسلة، بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الحقوق المشار إليها من الطلبة المتخلفين عن العملية في أجل أقصاه يوم الأحد 20 أكتوبر 2024.

ولفتت المراسلة، إلى أن عدم دفع هذه الحقوق في الأجل المحدد سيترتب عنه إلغاء التسجيل البيداغوجي للطالب. وعدم استفادته من خدمتي الإيواء والنقل بعنوان السنة الجامعية الجارية.