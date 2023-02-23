إلغاء الحفل الضخم لنجوم الأغنية الشبابية بالقاعة البيضاوية

أعلنت إدارة ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، عن إلغاء الحفل الذي كان مقررا تنظيمه غدا الجمعة بالقاعة البيضاوية.

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بعد إجتماع ادارة المركب يوم 22 فيفري الجاري، وتم اتخاذه لدواعي أمنية.

ومن جهته، عبر كل من النجمين موح ميلانو وجليل باليرمو، عن أسفهما لإلغاء الحفل عبر مقطع فيديو نشراه على حسابيهما بانستغرام.

وأوضح الفنانان أنهما علما بالأمر قبل 24 ساعة فقط عن الحفل، مؤكدين أن إلغاء الحفل ليس غلطتهما.

وأشار الفنانان، إلى أن كل الذين قاموا بإقتناء التذاكر، بإمكانهم استرجاع ثمنها.

https://www.instagram.com/p/CpAXuIDoZ_3/