إلغاء الخدمة المدنية للأطباء الاخصائيين

ألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين واستبدال هذا النظام بإجراءات أخرى لتحفيز هؤلاء على العمل بولايات جنوب البلاد.

وكشف الرئيس تبون عن عدة تحفيزات منها لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذي واجهوا وباء كورونا مدة شهرين.

كما أشار الرئيس إلى تقديم تسهيلات للحاصلين على شهادة البكالوريا بالجنوب بالولوج كلية الطب بمعدل 14.

وأضاف الرئيس على أن يتعهد بممارسة المهنة لمدة خمس سنوات في ولايته قبل أن يتنقل الى منطقة أخرى اذا رغب في ذلك.

وفي حال الاخلال بهذا التعهد يمنع من ممارسة المهنة في مكان آخر وتلغى شهادته.

وفي ذات السياق قرر الرئيس تبون تقديم تحفيزات مالية منها مضاعفة أجور الراغبين في التنقل الى ولايات الجنوب لممارسة مهنة الطب.

وخلال اجتماعه بأعضاء لجنة رصد ومتابعة وباء كورونا بوزارة الصحة قال الرئيس تبون

“مدة شهرين قضاها كل طبيب أو ممرض في مواجهة كورونا تعادل عام عمل عند احتساب سنوات التقاعد” وذلك بعد انتهاء أزمة كورونا.

وظاضاف الرئيس “أبعد حد في التكفل بانشغالات السلك الطبي و الشبه الطبي بما تسمح به الامكانيات المالية وقوانين البلاد”.