إلغاء الرحلات الجوية في إيرلندا بسبب عاصفة “إيوين”

أعلنت السلطات الإيرلندية، عن إلغاء المئات من الرحلات الجوية في البلاد، اليوم الجمعة، بسبب العاصفة “إيوين”.

واجتاحت العاصفة “إيوين” البلاد، مصحوبة برياح بلغت سرعتها نحو 114 ميلا في الساعة.

وأعلن مطار دبلن الدولي لإيرلندا، أن شركات الطيران “ألغت أكثر من 200 رحلة مغادرة ووصول”. محذرا من احتمال إلغاء وتأخير المزيد من الرحلات الجوية على مدار اليوم.

فيما ألغى مطاري “جلاسكو” الدولي و”إدنبرة” في إيرلندا أيضا، العشرات من الرحلات جراء العاصفة “إيوين”.

وتسببت هذه العاصفة العنيفة، في إنقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 560 ألف منزل ومزرعة وشركة.