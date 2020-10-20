إلغاء الرخصة المسبقة لبيع مادة الخبز في محلات المواد الغذائية

أمرت وزارة التجارة بالغاء الرخصة المسبقة لنشاط بيع مادة الخبز في محلات المواد الغذائية العامة.

وحسب تعليمة لوزير التجارة كمال رزيق نشرها رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك على صحفته الرسمية على الفايسبوك فإن نشاط بيع الخبز سيصبح نشاطا ثانويا في محلات البقالة.

وعليه فإن المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ممارسة هذا النشاط أو إضافته في مستخرجات سجلاتهم التجارية غير ملزمين باستصدار الرخصة المسبقة التي تمنح من طرف مديريات التجارة الولائية.

وألزمت التعليمة التجار الراغبين في ممارسة هذا النشاط باقتناء مادة الخبز في اقليم البلدية أو من اقليم البلدية المجاورة في حال عدم توفر البلدية المعنية على مخابز.