إلغاء الرّحلات الطويلة الرابطة بين العاصمة والولايات الشرقية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إلغاء رحلة القطار الرابطة بين الجزائر وبجاية ورحلة الجزائر- سطيف.

وأوضحت الشركة في بيانها،أن رحلة القطار الرابط بين الجزائر وبجاية في الإتجاهين(ق13 وb134)،القطار الرابط بين الجزائر وسطيف (ق19) قد ألغيت.

كما أعلمت الشركة في بيانها المسافرين على متن القطار الرابط بين قسنطينة والجزائر العاصمة (CA) عن تخصيص حافلات لنقلهم من محطة الأخضرية إلي محطة الثنية حتى يتسنى لهم الإلتحاق بالجزائر العاصمة عبر القطار الثنية-الجزائر .

وختمت الشركة بيانها بالاعتذار لزبائنها الكرام عن أي انزعاج.

وأوضحت الشركة أن سبب إلغاء الرحلات يرجع إلى خروج قطار لنقل البضائع عن السكة ببلدية الأخضرية ولاية البويرة.