إلغاء السفر بدون تأشيرة إلى أوروبا لهذه الدول

قد يفقد مواطنو الدول الثالثة بموجب نظام الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة حقوقهم في دخول الدول الأعضاء. في منطقة شنغن بدون تأشيرة. إذا لم تستوف بلدهم الأصلي بعض القواعد الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وتم الإعلان عن هذه الخطوة، بعد أن وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. على تحديث الآلية التي تتيح تعليق السفر بدون تأشيرة لدول ثالثة تنتهك أحد الأسباب الثلاثة الجديدة.

ويشمل ذلك عدم مواءمة سياسات الإعفاء من التأشيرة مع سياسات الاتحاد الأوروبي. وتشغيل برامج مواطنة المستثمرين، المعروفة أيضًا باسم جوازات السفر الذهبية.

السبب الثالث والأخير هو عندما تواجه دولة ثالثة معينة تهديدات وأوجه قصور في التشريعات أو الإجراءات المتعلقة بأمن المستندات.

وقررت الدول الأعضاء أيضًا تضمين إمكانية تعليق نظام الإعفاء من التأشيرة في حالة حدوث تدهور كبير ومفاجئ. في العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي مع دولة ثالثة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتدير العديد من الدول التي يستفيد مواطنوها من ترتيبات السفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي. برامج يمكن للأجانب من خلالها الحصول على جوازات سفرهم، عن طريق استثمار مبلغ محدد في تلك الدولة.

وتشمل قائمة هذه البلدان أنتيغوا وبربودا، ودومينيكا، وغرينادا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وسانت كيتس ونيفيس، وكذلك سانت لوسيا.

وفي بعض هذه البلدان، مثل أنتيغوا وبربودا ودومينيكا وسانت لوسيا. يمكن للأجانب الحصول على الجنسية عن طريق استثمار مبلغ لا يتجاوز 100 ألف دولار أمريكي.

وبعد أن يقوم الأجانب بهذا الاستثمار، خلال فترة قصيرة، يتم منحهم الجنسية، إلى جانب جواز سفر ذلك البلد. والذي يمكّن حامله من الدخول إلى منطقة شنغن بدون تأشيرة.