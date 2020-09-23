إلغاء الطبعة الأولى لصالون الفلاحة والمنتجات الغذائية

تم، اليوم الأربعاء، إلغاء تنظيم الطبعة الأولى لصالون الفلاحة والمنتجات الغذائية بقصر المعارض الصنوبر البحري.

قررت السلطات الجزائرية إلغاء تنظيم الطبعة الأولى لمعرض الوطني للفلاحة والصناعات الغذائية المقرر تنظيمها اليوم بقصر “صافكس”.

حيث أعلنت الشركة الجزائرية للمعارض و التصدير، مساء يوم أمس الثلاثاء، عن تأجيل المعرض الذي كان مزمع تنظيمه من 23 إلى 27 سبتمبر بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة و ذلك “لأسباب تنظيمية”.

و أوضحت الشركة أنه سيتم الاعلان عن التاريخ الجديد لتنظيم المعرض في وقت لاحق.

حيث كان من المفترض تخصيص المعرض حصريا للمنتجات الفلاحية و الغذائية بكل أنواعها.

ليكون فرصة للعارضين الحاضرين بترقية وتسويق منتجاتهم،ترجمة لرغبة السلطات العمومية في الإنعاش الاقتصادي والذي يمس القطاع الفلاحي على وجه الخصوص.